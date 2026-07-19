Brenda Fricker | storia dell' attrice premio Oscar morta all' età di 81 anni Era stata la signora dei piccioni di Mamma ho Perso l' aereo 2

Da vanityfair.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Brenda Fricker, che era anche stata la prima attrice irlandese a vincere la statuetta più ambita del cinema, è morta all'età di 81 anni dopo un periodo di malattia. A darne la notizia ai media è stato il suo agente Phil Belfield. «Merita senza dubbio l'appellativo di leggenda», ha detto. «Non vedremo mai più una persona come lei e il mondo è più povero senza di lei. Sono stato onorato di conoscerla, amarla e lavorare con lei, e avrà sempre un posto nel mio cuore e nel cuore di tantissimi appassionati di cinema e televisione in tutto il mondo». Nata a Dublino nel 1945, Brenda Fricker aveva iniziato la sua carriera di attrice giovanissima, debuttando a teatro a soli 16 anni e appena tre anni più tardi al cinema, con Schiavo d'amore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Brenda Fricker: storia dell'attrice premio Oscar morta all'età di 81 anni. Era stata la «signora dei piccioni» di Mamma, ho Perso l'aereo 2
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