Brenda Fricker, che era anche stata la prima attrice irlandese a vincere la statuetta più ambita del cinema, è morta all'età di 81 anni dopo un periodo di malattia. A darne la notizia ai media è stato il suo agente Phil Belfield. «Merita senza dubbio l'appellativo di leggenda», ha detto. «Non vedremo mai più una persona come lei e il mondo è più povero senza di lei. Sono stato onorato di conoscerla, amarla e lavorare con lei, e avrà sempre un posto nel mio cuore e nel cuore di tantissimi appassionati di cinema e televisione in tutto il mondo». Nata a Dublino nel 1945, Brenda Fricker aveva iniziato la sua carriera di attrice giovanissima, debuttando a teatro a soli 16 anni e appena tre anni più tardi al cinema, con Schiavo d'amore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brenda Fricker: storia dell'attrice premio Oscar morta all'età di 81 anni. Era stata la «signora dei piccioni» di Mamma, ho Perso l'aereo 2

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Brenda Fricker Cause Of Death | Home Alone 2,Pigeon Lady,Oscar Winner,Age,Family Full Bio,Lifestyle!

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Temi più discussi: Brenda Fricker è morta, la signora dei piccioni di Mamma, ho riperso l'aereo aveva 81 anni. Fu la prima attrice irlandese a vincere l'Oscar; Brenda Fricker, morta l'attrice premio Oscar: era la Signora dei Piccioni di Mamma ho perso l'aereo 2; Il mondo continua a piangere Brenda Fricker; Morta Brenda Fricker star di Mamma ho riperso l'aereo e premio Oscar con Il mio piede sinistro, aveva 81 anni.

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