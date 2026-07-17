Addio a Brenda Fricker la signora dei piccioni di Mamma ho perso l’aereo 2 | aveva 81 anni

Da cinemaserietv.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mondo del cinema piange la scomparsa di Brenda Fricker, attrice irlandese morta il 17 luglio 2026 all’età di 81 anni. A dare la notizia è stato il suo agente Phil Belfield, che in un comunicato ha dichiarato: “Non vedremo mai più una come lei e il mondo è più povero senza di lei. È stato un onore conoscerla, amarla e lavorare con lei”. Fricker è ricordata come “la signora dei piccioni” in Mamma ho perso l’aereo 2 e per Il mio piede sinistro. Fricker è entrata nella storia del cinema nel 1990 quando divenne la prima attrice irlandese a vincere un Oscar, portando a casa la statuetta come miglior attrice non protagonista per la sua intensa interpretazione della madre di Christy Brown in Il mio piede sinistro, al fianco di Daniel Day-Lewis. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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