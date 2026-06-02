Baldini su Pio Esposito | Lui e Donnarumma si sono messi a disposizione Vederli così umili è bellissimo

Pio Esposito e Donnarumma si sono offerti di aiutare, secondo quanto riferito. Entrambi hanno mostrato disponibilità e umiltà nel loro comportamento. Le loro azioni sono state descritte come positive, con un atteggiamento di collaborazione evidente. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici o sulle circostanze è stata fornita.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti. L’ Italia si prepara alle amichevoli in programma nel mese dei Mondiali, con la prima sfida contro il Lussemburgo. Gli azzurri sono composti dalla squadra Under 21 per scelta del ct Silvio Baldini. Della Nazionale maggiore presenti solo Donnarumma, Pisilli, Comuzzo e Pio Esposito. Il match si disputerà mercoledì 3 giugno alle 20.45 in casa dei biancorossi. Alla vigilia dell’incontro, Baldini ha parlato a Sky Sport proprio del giovane attaccante dell’Inter. LEGGI ANCHE: ultimissime Inter PAROLE – « Sì, l’emozione c’è stata prima di arrivare a Coverciano, in quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Nazionale - Baldini convoca unItalia under, 4 i reduci di Zen

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Sembra che abbiamo inviato Pio in una missione di reclutamento mentre è con la nazionale reddit