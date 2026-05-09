Senato Mattarella e le Istituzioni | memoria per le vittime del terrorismo

Il Senato ha ospitato una cerimonia commemorativa dedicata alle vittime del terrorismo, alla presenza del presidente della Repubblica. Durante l’evento, sono stati presenti rappresentanti delle istituzioni e membri di diverse generazioni. La commemorazione si è svolta con interventi e momenti di riflessione, coinvolgendo anche giovani studenti chiamati a ricordare le vittime e a partecipare alle attività ufficiali. La giornata ha visto un confronto tra diverse figure istituzionali e cittadini.

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? Domande chiave Chi sono i protagonisti che hanno condiviso l'Aula con Mattarella?. Come viene coinvolta la nuova generazione in questa commemorazione istituzionale?. Perché la presenza dei ministri è fondamentale per la legge 562007?. Quale rischio corre questa cerimonia di diventare una mera formalità politica?.? In Breve Partecipazione di La Russa, Fontana, Amoroso, Tajani, Piantedosi, Valditara e Giuli al Senato.. Coro del Liceo Manzoni di Latina esegue l'Inno nazionale durante la cerimonia.. Commemorazione istituita dalla legge numero 56 del 4 aprile 2007.. Evento svoltosi il 9 maggio 2026 presso l'Aula parlamentare del Senato..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senato, Mattarella e le Istituzioni: memoria per le vittime del terrorismo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo, Mattarella in Senato per le celebrazioniAl Senato è iniziata con l’inno di Mameli cantato dal coro degli studenti del Liceo Statale ‘Alessandro Manzoni’ di Latina la celebrazione del Giorno... Le istituzioni ricordano le vittime del terrorismo. Giorgia Meloni: “Non dimenticare è un dovere”“Oggi il nostro pensiero va a loro e a tutte le vittime di ogni forma di terrorismo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giornata delle vittime del terrorismo e delle stragi. Celebrazioni in Senato; Rai per il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo; Morte Alex Zanardi, da Meloni a Mattarella il cordoglio e il ricordo; Protagonismo Quirinale. L'ambizione di Marina Berlusconi: dare le carte per il post-Mattarella. Al Senato la cerimonia per le vittime del terrorismoHa preso il via, nell'aula del Senato, la cerimonia del giorno della memoria delle vittime del terrorismo. A fare gli onori di casa, il presidente del Senato, Ignazio La Russa che ha accolto il ... ansa.it Al via al Senato la cerimonia per le vittime del terrorismo con MattarellaIl Presidente della Repubblica, ha deposto una corona di fiori in via Caetani, sotto la lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, nel 48mo anniversario dell'uccisione del ... rainews.it #9maggio. Nella Giornata in memoria delle vittime del #Terrorismo, l'omaggio ad #AldoMoro: a #ViaCaetani il Presidente #Mattarella, il Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa, il Presidente della Camera @Fontana3Lorenzo, il Presidente @CorteCost Am x.com BINI: Serie di selfie del gruppo in visita al Senato reddit