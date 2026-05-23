Mattarella | La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica

Notizia in breve

Il 23 maggio è ricordato come una data che ha segnato la storia della Repubblica italiana, in seguito alla strage di Capaci. Questa esplosione ha causato numerose vittime e rappresenta uno degli attacchi più violenti commessi dalla criminalità mafiosa contro lo Stato e la società. La bomba ha provocato ingenti danni e ha avuto un impatto duraturo sulla lotta contro la criminalità organizzata. La data è associata a un episodio di estrema violenza contro la libertà e la dignità degli italiani.