Mattarella | La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica
Il 23 maggio è ricordato come una data che ha segnato la storia della Repubblica italiana, in seguito alla strage di Capaci. Questa esplosione ha causato numerose vittime e rappresenta uno degli attacchi più violenti commessi dalla criminalità mafiosa contro lo Stato e la società. La bomba ha provocato ingenti danni e ha avuto un impatto duraturo sulla lotta contro la criminalità organizzata. La data è associata a un episodio di estrema violenza contro la libertà e la dignità degli italiani.
AGI - "La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Nell’anniversario, il primo pensiero, commosso, va a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, barbaramente uccisi in quel tragico giorno. A loro saranno sempre uniti, con lo stesso filo della memoria, i nomi di Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, vittime della medesima strategia eversiva e anch’essi testimoni fino al sacrificio estremo dei valori costituzionali incompatibili con le trame infami della mafia", afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Agi.it
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