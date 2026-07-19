Sono passati 34 anni dall’attentato che ha ucciso un magistrato, e le indagini continuano. A 57 giorni dall’attentato di Capaci, le autorità mantengono attive le ricerche di verità, tra processi, condanne, assoluzioni e prescrizioni. Le indagini sono ancora aperte, con nuovi spunti investigativi che non hanno portato a conclusioni definitive. La procura prosegue le attività per fare luce sui fatti e sui responsabili ancora sconosciuti.

Sono 57 i giorni che separano le stragi di Capaci e via D’Amelio. Trentaquattro gli anni che dividono i due eccidi da una verità piena la cui ricerca è ancora oggetto di processi e nuove indagini, tra condanne, assoluzioni, prescrizioni e spunti investigativi che tengono tuttora aperto il conto con la giustizia. Gli attentati si consumarono in un contesto d’incapacità e complicità che va ben oltre il livello della mafia, in un quadro, certificato da una sentenza, di «colossale depistaggio». Un depistaggio che per molti ancora non è finito. Poco fu fatto per proteggere Paolo Borsellino: 51 anni, da 28 in magistratura, procuratore aggiunto nel capoluogo siciliano dopo aver diretto la procura di Marsala, quel 19 luglio 1992 pranzò a Villagrazia con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Borsellino: 34 anni senza verità. Le indagini non si fermano

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