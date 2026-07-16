ABBONATI A DAYITALIANEWS Salvatore Borsellino denuncia nuovi depistaggi sulla strage di via D’Amelio. A 34 anni dalla strage di via D’Amelio, la verità completa e la giustizia non sono ancora state raggiunte. È questo il duro messaggio lanciato da Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, a pochi giorni dall’anniversario dell’attentato che il 19 luglio 1992 costò la vita al magistrato e ai cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Secondo Borsellino, nel corso degli anni si sarebbero susseguiti depistaggi anche di natura istituzionale, con il rischio di allontanare l’attenzione dalle vere responsabilità dietro la strage. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Fratello Borsellino: “Dopo 34 anni ancora senza verità e giustizia”

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Salvatore Borsellino: Paolo fu ucciso perché aveva scoperto la verità su Capaci

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Temi più discussi: Appello di Salvatore Borsellino: Un presidio in via D'Amelio contro i profanatori; L'appello di Salvatore Borsellino, La città partecipi alla giornata della memoria di Paolo; 34° strage di via D’Amelio, Cgil Palermo raccoglie l’appello di Salvatore Borsellino: Presenti anche quest’anno per dire no all’ennesimo tentativo di depistaggio di Stato; Salvatore Borsellino: ‘Via D’Amelio è stata soprattutto una strage di Stato’.

34° anniversario della #stragediviadamelio : dal 17 al 19 luglio #palermo torna a chiedere verità e giustizia - #19luglio - #PaoloBorsellino #Borsellino antimafiaduemila.com/home/primo-pia… x.com

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