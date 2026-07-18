Domani saranno trascorsi 34 anni dalla strage di via D’Amelio, nella quale Paolo Borsellino e alcuni agenti della sua scorta furono uccisi, chiudendo quel tragico cerchio che si era aperto con l’omicidio del parlamentare europeo Salvo Lima, e che raggiunge il suo acme il 23 maggio con la strage di capaci e la morte di Giovanni Falcone. Mentre Elly Schlein non perde l’occasione per sciacallare. Le parole di Musumeci. “Dobbiamo necessariamente scavare fra le pieghe di una realtà complessa che non esclude coinvolgimenti dolosi anche di parte delle istituzioni. Abbiamo il dovere di accendere un riflettore su quello che è accaduto negli anni nella stagione delle stragi, ma anche prima perché i giovani di oggi hanno il diritto e il dovere di sapere”, ha detto il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Borsellino e la strage di via d’Amelio 34 anni dopo. Schlein sciacalla e attacca il governo, “dimenticando” impegno e successi contro la mafia

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Palermo: strage via dAmelio, i 30 anni di Legami di Memoria

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