bologna un uomo di 43 anni muore durante un intervento di polizia

Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia nel rione Pilastro. La chiamata aveva segnalato uno stato di agitazione, e sul posto sono intervenute un’ambulanza e una volante. Durante l’intervento, l’uomo ha perso la vita. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze. La vicenda si è verificata nel pomeriggio. La polizia ha fermato l’intervento dopo il decesso.

E’ successo nel rione Pilastro. Erano state chiamate ambulanza e volante perché l’uomo era in stato di agitazione. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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