Bologna uomo muore durante un intervento della polizia | malore dopo spray urticante e fascette ai polsi

Da ilmessaggero.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 43 anni è deceduto questa mattina a Bologna dopo essere stato ammanettato e messo in sicurezza dalla polizia. Durante l'intervento, l'uomo aveva subito un malore dopo essere stato colpito con spray urticante e aver ricevuto fascette ai polsi. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e le cause del decesso.

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Un uomo di 43 anni è morto nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio, dopo essere stato ammanettatto e messo in sicurezza dalla polizia. Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica dell'accaduto. La vicenda L'uomo, di origine marocchina, è morto in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche il 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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