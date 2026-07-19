bologna uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia

Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia nel quartiere del Pilastro a Bologna. In via Svevo, alcuni residenti avevano chiamato il 113 dopo che l’uomo aveva avuto un momento di agitazione nello spazio dei garage. Durante il controllo, l’uomo è stato ammanettato e, successivamente, è deceduto. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, di origine marocchina è morto, in tarda mattinata, nel quartiere del Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e, in base alle prime informazioni, anche il 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 43enne avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento della polizia

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