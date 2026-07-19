Durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna, un uomo di 42 anni è deceduto. La vittima, di origine marocchina, era stata ammanettata prima di perdere la vita. L’episodio si è verificato in una zona popolare della periferia della città. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Morto a 42 anni durante un controllo di polizia. La vittima si chiamava Abderraihm Fakir, era di origine marocchina. L’episodio è avvenuto al Pilastro, quartiere popolare della periferia di Bologna. Secondo una prima ricostruzione la polizia è arrivata in via Svevo su segnalazione dei residenti perché il 42enne, in un’area di garage, avrebbe dato in escandescenze. Secondo le informazioni raccolte finora si trovava lì per trovare un amico. La volante è arrivata sul posto insieme a un’ambulanza del 118. Fakir – secondo le prime informazioni – avrebbe dato dei colpi all’auto della polizia e gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all’uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Bologna, un 42enne muore durante un controllo della polizia: era stato ammanettato

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Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento della polizia

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