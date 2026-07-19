Bologna muore mentre viene bloccato dalla polizia nel quartiere Pilastro | il video

Un uomo è morto durante un tentativo di arresto nel quartiere Pilastro. Dopo una colluttazione, è stato immobilizzato a terra con le braccia dietro la schiena da due agenti di polizia. Un video mostra le fasi dell’intervento, che si è concluso con il decesso dell’uomo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Prima una colluttazione, poi l’immobilizzazione a terra. Le braccia dietro. Sul corpo, sulla schiena, due agenti di polizia che tentano di fermarlo. Una terza persona, forse un residente, a petto nudo e con la sigaretta che pende dalla bocca, che tiene le caviglie: una scena quest’ultima che vira al grottesco una situazione che si rivelerà di lì a poco tragica. E’ la descrizione, per fermi immagine, del video che mostra l’arresto di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine (da 35 anni in Italia), morto nel cortile di un palazzo del quartiere Pilastro, a Bologna. Qualcuno del condominio aveva chiamato il 112 perché Fakir era stato descritto come “agitato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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