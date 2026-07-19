Bologna | muore durante un bloccaggio a terra della Polizia

Da imolaoggi.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro a Bologna. Il decesso è avvenuto dopo un blocco a terra, documentato in un video che mostra la colluttazione e le sue urla di aiuto. La sorella ha dichiarato che l’uomo è stato ucciso e chiede giustizia. L’intervento è avvenuto in tarda mattinata, ma ulteriori dettagli sulla dinamica sono ancora in fase di verifica.

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E’ successo al quartiere Pilastro. In un video, la colluttazione con gli agenti e le sue urla: ‘Aiuto, basta, basta’. La sorella: ‘L’hanno ammazzato, voglio giustizia’ di Armando Manocchia – Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna, in seguito al bloccaggio a terra da parte della Polizia. Era in corso un controllo in via Svevo: alcuni residenti hanno chiamato il 113 dopo che l’uomo aveva dato in escandescenze. La volante e il 118 sono arrivati sul posto. L’uomo ha dato delle botte alla volante; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, gli hanno spruzzato spray urticante e lo hanno bloccato a terra, a faccia in giù. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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