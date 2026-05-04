Uomo muore durante una lite a Campodolcino | un arresto

Nella notte, a Campodolcino, un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Chiavenna con l’accusa di omicidio preterintenzionale. L’arresto è stato eseguito in relazione a una lite durante la quale un 64enne residente nel luogo ha perso la vita a causa di un’aggressione. La vittima è deceduta nel corso della colluttazione. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Un uomo di 49 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri della Compagnia di Chiavenna con l’accusa di omicidio preterintenzionale, dopo una violenta aggressione costata la vita a un 64enne residente a Campodolcino.I fatti si sono consumati nella serata di ieri in località Gualdera.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Campodolcino, la lite sfocia in un’aggressione: morto un uomo. Un arrestoCampodolcino (Sondrio), 4 maggio 2026 – La discussione degenera in un’aggressione e la situazione finisce con un morto e un arresto. Foggia: uomo aggredito durante una lite, muore dopo diversi anniFoggia, fu aggredito durante una lite: morto dopo quasi cinque anni Fabio Visconti fu pestato durante una disputa per futili motivi, condannati due... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia a Calascibetta, uomo muore dopo caduta in laghetto artificiale; Muore dopo la corsa amatoriale, indagati medico dello sport e cardiologi; Un cobra velenoso gli si è infilato nei pantaloni durante lo show del ‘mago dei serpenti’ e l’ha morso: turista muore durante la vacanza sul Mar Rosso; Morso da un cobra durante uno spettacolo, muore un turista tedesco in Egitto. Tragedia durante una gara di enduro a Terrasini, muore un pilota di 67 anniUna giornata di sport e passione si è trasformata in tragedia questa mattina a Terrasini, dove un pilota di 67 anni ha perso la vita a causa di un malore […] ... blogsicilia.it Incidente sul lavoro: uomo muore schiacciato dal trattore nel giorno del Primo MaggioL' incidente è avvenuto nella tarda mattinata del Primo Maggio. Cosimo Galizia stava lavorando su un terreno in una zona periferica di Spezzano Albanese quando, per cause ancora in fase di accertament ... it.blastingnews.com Incidente mortale a Massa nella notte: auto contro un palo della luce prende fuoco, un uomo muore carbonizzato. Indagini in corso - facebook.com facebook