Fratelli d'Italia ha accusato la giunta comunale di offrire autobus gratuiti ai migranti. Il Comune ha risposto definendo queste affermazioni delle menzogne. La formazione politica ha dichiarato di essere sicura della propria posizione e ha suggerito di avere già una soluzione pronta, senza specificare di cosa si tratti.

«Noi siamo convinti della soluzione civica e se ne siamo convinti è perché abbiamo qualche cosa di più di una soluzione in testa, forse l’abbiamo già in tasca.». Mentre la Lega di Matteo Salvini spinge da settimane per le primarie e in Forza Italia cresce la voglia di un (proprio) candidato sindaco, il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami torna a ribadire la posizione del primo partito della coalizione di governo in vista delle Amministrative 2027. E lo fa nel giorno in cui i meloniani accolgono tra le proprie fila l’ex segretario cittadino della Lega, Cristiano Di Martino, che nei giorni scorsi aveva sofferto la linea «primarista» di Salvini. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, Fratelli d'Italia attacca la giunta Lepore: «Bus gratis ai migranti». Il Comune: «Sono menzogne»

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