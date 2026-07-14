Bus gratis ai migranti pagano i cittadini | esplode il caso Bologna Fratelli d’Italia contro Lepore
A Bologna, il trasporto pubblico gratuito per alcune categorie di migranti ha scatenato una disputa politica. Il sindaco ha deciso di offrire agevolazioni sui mezzi pubblici a persone inserite in percorsi di accoglienza. La decisione ha suscitato critiche da parte di un partito di destra, che ha accusato l’amministrazione di far pagare i cittadini per il beneficio di migranti.
Il trasporto pubblico gratuito destinato ad alcune categorie di migranti accende lo scontro politico a Bologna. Al centro della polemica c’è la decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Lepore di prevedere agevolazioni sui mezzi pubblici per determinate persone inserite in percorsi di accoglienza. Un benefit che si aggiunge a tutti gli altri «diritti» tipo casa, lavoro e sussidi. Bus gratis ai migranti, paga Pantalone. Chi paga per i migranti? Ovviamente i cittadini. Bologna continua infatti ad essere tra i Comuni italiani con la maggiore pressione fiscale sulle piccole e media imprese, è il sesto Comune italiano in questa poco piacevole classifica, frutto dell’Osservatorio nazionale di CNA. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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