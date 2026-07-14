Bus gratis ai migranti pagano i cittadini | esplode il caso Bologna Fratelli d’Italia contro Lepore

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A Bologna, il trasporto pubblico gratuito per alcune categorie di migranti ha scatenato una disputa politica. Il sindaco ha deciso di offrire agevolazioni sui mezzi pubblici a persone inserite in percorsi di accoglienza. La decisione ha suscitato critiche da parte di un partito di destra, che ha accusato l’amministrazione di far pagare i cittadini per il beneficio di migranti.