La Lega e Fratelli d’Italia hanno difeso l’intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro, definendolo “professionale”. L’episodio, che ha portato alla morte di un uomo dopo il fermo, ha suscitato reazioni contrastanti. Un rappresentante della Lega ha affermato che le forze dell’ordine devono essere chiamate a fare il loro dovere. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla gestione delle situazioni di fermo e sulla sicurezza pubblica.

Le reazioni all’episodio avvenuto nel quartiere Pilastro dove un uomo è morto dopo essere stato bloccato dagli agenti. La Lega: “Forza dell’ordine chiamate a fare il loro dovere”. La senatrice di Avs pronta a presentare “un'interrogazione parlamentare”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Bologna, FdI e Lega difendono i poliziotti: “Intervento professionale”. Cucchi: un altro Magherini?

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