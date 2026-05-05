Un emendamento al Decreto Fisco, presentato da Fratelli d’Italia alla Camera, introduce una flat tax al 4% sugli assegni previdenziali dei pensionati italiani che risiedevano all'estero e scelgono di tornare in Italia. La proposta specifica i requisiti necessari per accedere a questa agevolazione fiscale. La misura mira a incentivare il rientro di pensionati italiani residenti all’estero.

Un nuovo emendamento al Decreto Fisco è stato depositato da Fratelli d'Italia alla Camera: prevede una flat tax al 4% sugli assegni previdenziali dei pensionati italiani che abitano all’estero ma decidono di tornare in Italia. Stando alle indiscrezioni, l'agevolazione sarebbe destinata a chi si trasferisce nelle "aree interne", cioè nei comuni più distanti dalle città e a rischio spopolamento. Stando alla norma di Fratelli d'Italia ci sarebbero una serie di requisiti per poter accedere a una flat tax sulla pensione al 4%, che sostituirebbe le altre imposte, tra cui l’Irpef. Sarà dunque necessario essere titolari di un assegno previdenziale...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pensioni, la nuova flat tax al 4% per chi torna in Italia: ecco tutti i requisiti

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