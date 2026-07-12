Un approfondimento su Italia sottolinea che le agevolazioni fiscali previste dal governo italiano potrebbero contribuire a un miglioramento economico, paragonando questa fase a un’età d’argento. La riflessione si concentra sulla relazione tra politiche fiscali e crescita culturale, suggerendo che una riduzione delle tasse potrebbe favorire un incremento di investimenti e di attività nel settore culturale. Non vengono forniti dettagli specifici sulle misure o sui tempi di attuazione.

“L’età d’argento può tingersi d’oro grazie alle agevolazioni fiscali previste dal governo italiano.” Così recita un approfondimento, visibile su Italia.it (sito ufficiale del turismo italiano), dedicato a soggetti titolari di pensione estera che decidono di trasferire la propria residenza in piccoli borghi di 11 regioni del Sud e Centro Italia. Un’iniziativa senza dubbio interessante, al di là della propria posizione personale, che potrebbe tuttavia essere potenziata attraverso una connessione tra una politica fiscale e la previsione di misure di policy territoriale. La sola misura, infatti, “promuove” i piccoli borghi sul lato della... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Flat Tax e Cultura: una necessaria integrazione. La riflessione di Monti

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