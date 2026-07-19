A Valles, nella giornata di domenica, il Bologna ha trascorso il tempo tra foto, autografi, un giro in bicicletta con lo staff e un pranzo in malga. Nel frattempo, il tecnico ha iniziato a lavorare con il nuovo calciatore, il primo assaggio di campo. La squadra ha deciso di prendersi una giornata di riposo dopo la sconfitta per 0-4 subita in amichevole contro l'Arminia Bielefeld.

Valles (Bolzano), 19 luglio 2026 – Una domenica di quiete per smaltire le tossine e resettare la mente. A Valles, il giorno dopo la pesante e inaspettata batosta per 0-4 rimediata in amichevole contro l' Arminia Bielefeld, il Bologna ha scelto la via del silenzio e del relax. https:www.ilrestodelcarlino.itvideobologna-a-valles-domenica-di-relax-per-i-rossoblu-l7v6zn6i Una giornata di riposo totale concessa per staccare la spina dopo i carichi di lavoro e la prima cocente delusione del campo. La comitiva rossoblù si è così divisa alla ricerca di un po' di serenità tra i paesaggi della Val Pusteria, trovando consolazione nella vicina Malga Fane, un autentico gioiello situato a pochi chilometri dal quartier generale del ritiro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bologna a Valles tra foto e autografi: Tedesco in bici con lo staff e pranzo in malga. Primo assaggio di campo per Ferguson

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