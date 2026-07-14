Bologna | Primo Allenamento Intenso a Valles con Tedesco Bernardeschi Mezzala e Novità sul Futuro di Orsolini

Il Bologna ha svolto questa mattina il primo allenamento intenso a Valles, con circa trecento tifosi presenti. La sessione è stata diretta dal nuovo allenatore e ha visto in campo alcuni giocatori, tra cui un centrocampista proveniente da un’altra squadra e un attaccante che potrebbe essere impiegato come mezzala. Inoltre, si sono registrate novità riguardo al futuro di un altro attaccante, con aggiornamenti ancora da definire.

Primo allenamento con il piede sull’acceleratore, quello che il Bologna ha fatto questa mattina sul campo centrale di Valles, davanti a circa trecento tifosi. Ha diretto i lavori un po’ in inglese e un po’ in italiano, Domenico Tedesco: tanta intensità in campo, prove di 433, con la novità di Federico Bernardeschi mezzala. Dopo l'allenamento, Tedesco ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto sul mercato e sbilanciandosi sul futuro di Orsolini. #ilrestodelcarlinovideo Di @gmmarchini Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Bologna: Primo Allenamento Intenso a Valles con Tedesco, Bernardeschi Mezzala e Novità sul Futuro

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