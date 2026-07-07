Il 7 luglio 2026 a Bologna, Riccardo Orsolini è stato il primo a giungere a Casteldebole, segnando l’inizio della nuova gestione tecnica. L’attaccante ha incontrato i tifosi, firmando autografi e scattando selfie, mostrando disponibilità e entusiasmo. La presenza di Orsolini ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno potuto interagire con lui prima dell’inizio delle attività ufficiali. Nessun altro giocatore è ancora arrivato in giornata.

Bologna, 7 luglio 2026 – È Riccardo Orsolini e chi se non lui, il primo ad arrivare a Casteldebole. Sorrisi e qualche battuta per l’Orso che si spera possa rimanere rossoblù ancora a lungo. Poi sempre sugli esterni, il Galli ha accolto Cambiaghi e un Odgaard schivo dall’ingresso principale del centro tecnico. È il giorno dell’adunata rossoblù, con il cantiere Bologna firmato Tedesco che inizia a prendere forma, dapprima a tavola con la cena e poi in campo da domattina per i primi test. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoraduno-del-bologna-a-casteldebole-labbraccio-dei-tifosi-ucp9qwzz L’abbraccio dei tifosi tra selfie e autografi. Pochi i tifosi ad attendere la squadra, con il caldo torrido a condizionare la questo primo momento ufficiale del nuovo Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Bologna, inizia l’era Tedesco: raduno a Casteldebole, Orsolini arriva per primo. Selfie e autografi con i tifosi

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