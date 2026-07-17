Federico Bernardeschi, calciatore del Bologna, ha dichiarato di aver ricevuto alcune offerte ma di voler rimanere nel club, dove si sente felice. La sua presenza a Valles, in Alto Adige, è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, che riconoscono la sua importanza per la squadra.

Valles (Bolzano), 17 luglio 2026 – Le star le riconosci dalla reazione della gente al loro arrivo. E Federico Bernardeschi di questo Bologna è diventato in fretta una star. Un bagno di folla a Valles ha accompagnato il numero 10 del Bologna fino a fuori la sala stampa, dove oggi pomeriggio era in programma la sua conferenza. “Sono felice qui”, dice Fede, e il suo sorriso lo conferma. Sempre positivo, sempre entusiasta, come un anno fa quando sbarcò nel ritiro rossoblù accolto con un po’ di scetticismo dopo tre anni in America. “Non mi sono preso nessuna rivincita: io lo so che noi giocatori siamo sempre sotto esame, sono abituato a convivere con questo tipo di critiche – ha spiegato il ‘diez’ rossoblù – sono contento perché era una sfida con me stesso, dimostrare che posso ancora arrivare a certi livelli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilrestodelcarlino.it - Bernardeschi, star rossoblù a Valles: “Ho avuto qualche proposta, ma io voglio stare a Bologna. Qui sono felice”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù»In un’intervista esclusiva a Cagliarinews24, l’allenatore ha dichiarato di provare sempre felicità quando il Cagliari ottiene risultati positivi,...

"Bologna: Primo Allenamento Intenso a Valles con Tedesco, Bernardeschi Mezzala e Novità sul Futuro di Orsolini"Il Bologna ha svolto questa mattina il primo allenamento intenso a Valles, con circa trecento tifosi presenti.

Bernardeschi, star rossoblù a Valles: Ho avuto qualche proposta, ma io voglio stare a Bologna. Qui sono feliceBagno di folla in ritiro per il diez. Lui Devo tanto a questa società che mi ha riportato qua e io sono uno che difficilmente dimentica queste cose. Domani prima amichevole: c’è l’Arminia Bielefel ... ilrestodelcarlino.it

Voci da Valles, Bernardeschi: A Bologna sto benissimoIl numero 10 rossoblù a tutto campo: dalla nuova posizione da mezzala, alla voglia di continuare a fare la differenza. Ho dato la mia disponibilità al nuovo ruolo. Proposte? Ci sono state, ma qua sto ... bolognatoday.it