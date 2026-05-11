Sabato 9 maggio, a Milano, un uomo di 43 anni è stato arrestato davanti a un ristorante di cucina senegalese. Testimoni riferiscono che è stato ammanettato e spinto a terra dopo aver detto che le forze dell’ordine avevano problemi con i neri. I video pubblicati sui social mostrano l’intervento delle forze dell’ordine e hanno scatenato numerosi commenti e accuse di razzismo. La vicenda si è svolta nella zona Lima, vicino a un locale noto per la cucina africana.

Stanno raccogliendo migliaia di commenti e accuse di razzismo i video diffusi sui social che immortalano un arresto per resistenza a pubblico ufficiale avvenuto a Milano, sabato 9 maggio, davanti al ristorante di cucina senegalese Baobab, in zona Lima. L’uomo fermato si chiama Diala Kante, è un orafo italiano originario del Senegal. In un’intervista pubblicata su Facebook da Selena Peroly, il 43enne ha raccontato di essere andato al ristorante con i suoi figli una volta uscito dal lavoro. “Quando sono arrivato gli agenti erano già li davanti. Ho chiesto perché venissero sempre in quel ristorante a fare i controlli e non in altri locali. Mi hanno chiesto il documento, gliel’ho dato e nel frattempo mi sono rivolto a un altro poliziotto”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ammanettato e spinto a terra dopo che ho detto che ce l’avevano con i neri”: il racconto di un 43enne arrestato davanti a un ristorante di cucina senegalese

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