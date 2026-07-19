Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto durante un controllo della polizia in un garage di via Svevo, nel quartiere Pilastro. Dopo aver dato in escandescenze, è stato fermato con spray urticante e fascette ai polsi. Successivamente, ha accusato un malore e è deceduto. Sono stati aperti accertamenti sulla dinamica dei fatti.

L’uomo, di origine marocchina, avrebbe dato in escandescenze nei garage di via Svevo, a Bologna. Dopo l’intervento degli agenti e dei sanitari del 118 è stato fermato con spray urticante e fascette ai polsi, poi il malore e il decesso. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte Un uomo di43 anni di origine marocchina è morto nella tarda mattinata di oggi nel quartiere Pilastro di Bologna, durante un intervento delle forze dell’ordine. La vittima, identificata comeAbderrahim Fakir, è deceduta mentre era sottoposta a un controllo di polizia invia Svevo, dopo una segnalazione arrivata al 113 da parte di alcuni residenti della zona. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava nell’area deigarage condominialiquando avrebbe iniziato a dare in escandescenze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Bologna, 43enne muore durante un controllo della polizia al Pilastro: aperti accertamenti sulla dinamica

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