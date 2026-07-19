Bologna 42enne muore durante intervento della polizia | indagini in corso

Un uomo di 42 anni di origine marocchina è deceduto oggi a Bologna durante un intervento della polizia in via Italo Svevo. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause della morte e sulla dinamica dell’intervento. Sul luogo sono presenti il pubblico ministero e le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi per chiarire quanto avvenuto. La vittima è stata soccorsa dai sanitari ma non è stato possibile salvarlo.

Un uomo di 42 anni di origine marocchina è morto oggi a Bologna nel corso di un intervento della polizia in via Italo Svevo. Le circostanze della morte dell’uomo e la dinamica sono ancora in fase di accertamento, sul posto è giunto il pm di turno. Un video mostra gli attimi dell’intervento: si vedono due poliziotti che bloccano a terra a faccia in giù e tentano di ammanettare l’uomo, che grida ‘Aiuto, basta’. Dopo oltre due minuti l’uomo è ammanettato ma non si sente più la sua voce e smette di divincolarsi. Gli vengono bloccate anche le caviglie e solo in seguito intervengono i soccorritori, che girano il corpo del 42enne, che non dà segni di risposta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento della polizia

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