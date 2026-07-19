Il dizionario aggiorna una definizione entrata ormai nell'uso comune, riaprendo il confronto sul messaggio racchiuso in uno dei brani più celebri del cantautore genovese LaTreccanista valutando diaggiornare la definizione di Bocca di Rosa, la protagonista della celebre canzone diFabrizio De André, riconoscendola come una “donna libera” e non soltanto comesinonimo di prostituta. Perquasi sessant’anniil suo nome è stato associato a un significato che, secondo il cantautore genovese, non le apparteneva affatto. Oggi, però,quella lettura potrebbe essere definitivamente superata. La proposta nasce dalla volontà direstituire al personaggio il significato originarioimmaginato da De André. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bocca di Rosa cambia volto nella Treccani: simbolo di una donna libera

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