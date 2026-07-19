Bocca di Rosa la svolta nella Treccani | Libera non prostituta

Notizia in breve

Nel 1996, Fabrizio De André ha commentato un articolo di giornale affermando che Bocca di Rosa non è una prostituta, nonostante fosse molto arrabbiato. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui si discuteva pubblicamente della figura. La questione ha attirato l’attenzione e ha suscitato polemiche, portando a una riflessione sulla rappresentazione e l’etichetta della protagonista.