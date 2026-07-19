Bocca di Rosa la svolta nella Treccani | Libera non prostituta
Nel 1996, Fabrizio De André ha commentato un articolo di giornale affermando che Bocca di Rosa non è una prostituta, nonostante fosse molto arrabbiato. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui si discuteva pubblicamente della figura. La questione ha attirato l’attenzione e ha suscitato polemiche, portando a una riflessione sulla rappresentazione e l’etichetta della protagonista.
«Bocca di Rosa è molto arrabbiata, lei non è una prostituta», protestava Fabrizio De André commentando l’articolo di un giornale. Era il 1996, era troppo presto. Per molti anni ancora la sua Bocca di Rosa sarebbe stata usata come sinonimo di prostituta. Implacabilmente. In tutte le sedi. Tanto che nel 2008 il vocabolario Treccani avrebbe registrato Bocca di Rosa come neologismo: prostituta. Inevitabile. Tanto era la vulgata. Adesso una svolta. «Nella prossima edizione del dizionario Treccani stiamo valutando di ridefinire l’espressione Bocca di Rosa», spiega Valeria Della Valle che il dizionario lo dirige insieme con Giuseppe Patota. Adesso si pensa di definire Bocca di Rosa come una «donna libera». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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