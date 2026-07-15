Omicidio di Saman Abbas e la sentenza di Cassazione | Messa la parola ' fine' Una donna è libera di credere nella sua vita

La Cassazione ha confermato la condanna definitiva per l’omicidio di Saman Abbas, chiudendo il procedimento giudiziario. La sentenza ha stabilito che il caso è stato definitivamente giudicato, e si può considerare concluso. Un avvocato ha commentato che il fratello della vittima ha sempre voluto giustizia e che questa sentenza rappresenta una svolta, anche se definisce la vicenda “rivoluzionaria e spaventosa”.

"Il fratello di Saman ha sempre detto di voler fare la giustizia per sua sorella e ce l'ha fatta. Per me è una cosa rivoluzionaria che fa paura", così Miari, legale in sostituzione di Angelo Russo per il fratello di Saman Alì Haider e Unione dei Comuni della Bassa Reggiana. In sostituzione dell'avvocato Termanini per il Comune di Novellara Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Omicidio Saman Abbas, l'avvocata del fratello: Giustizia è fatta

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