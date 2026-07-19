Il bivacco in cima alla Grignetta è stato vandalizzato con scritte, tag, firme e disegni, simili a un muro di periferia. Le scritte sono state già rimosse, ma gli alpinisti del Cai e i Ragni di Lecco esprimono rabbia e dispiacere per l’atto di vandalismo. La zona, frequentata da escursionisti e appassionati, si trova in un’area naturale protetta. La pulizia del bivacco è stata completata, ma il danno ha lasciato un segno tra gli amanti della montagna.

"Rabbia e dispiacere". A esprimere i sentimenti sono gli alpinisti del Cai e i Ragni di Lecco, i custodi del bivacco in cima alla Grignetta, che nei giorni scorsi è stato vandalizzato con scritte, tag, firme, disegni, quasi fosse un muro di periferia. "Quel bivacco è la stella che da 58 anni brilla sulla "nostra" Sentinella, la "nostra" Grignetta - sono le loro parole -. Degrado e ignoranza si combattono e non si subiscono, la nostra stella argentata tornerà a brillare, così come ogni altra volta che qualcuno la sfregerà". Non è del resto la prima volta che il bivacco Bruno Ferrario, a 2.184 metri di quota in vetta alla Grigna Meridionale, viene sfregiato e deturpato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bivacco imbrattato già ripulito: "L’ignoranza si combatte sempre"

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