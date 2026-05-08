In relazione al caso di Garlasco, si è appreso che Andrea Sempio avrebbe effettuato un primo lavaggio in cucina prima di procedere a un successivo lavaggio a casa della nonna. Questa informazione è stata riportata nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto alcuni anni fa. Le autorità stanno analizzando questi dettagli tra gli altri elementi raccolti durante le attività di indagine.

Garlasco, il percorso di Andrea Sempio I movimenti dalla cucina alla casa della nonna Le intercettazioni, gli appunti e i video di Chiara Garlasco, il percorso di Andrea Sempio A diffondere gli ulteriori dettagli sulla ricostruzione alternativa del delitto di Garlasco è un’informativa del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. Secondo la nota, riportata da LaPresse, dopo l’omicidio di Chiara Poggi nella villetta di via Pascoli, Andrea Sempio avrebbe potuto raggiungere l’abitazione della nonna in via Canova, distante circa 400 metri dal luogo del delitto. Dopo l’omicidio, Andrea Sempio avrebbe lasciato casa Poggi in via Pascoli (in...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio si sarebbe lavato prima in cucina e poi ripulito a casa della nonna

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