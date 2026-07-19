Diciotto milioni di euro sono stati sottratti a circa 150 persone in una truffa con investimenti in bitcoin. Tra le città coinvolte ci sono Arezzo, Siena, Firenze e Perugia. Trentacinque indagati sono stati iscritti nel registro degli indagati, sospettati di aver attirato nuovi investitori tramite convention in hotel di lusso e sistemi di marketing multilivello. La frode, scoperta dalla polizia, avrebbe coinvolto consulenti finanziari fittizi e raccolto fondi attraverso promesse di alti rendimenti.

Firenze, 19 luglio 2026 – Diciotto milioni di euro raccolti da consulenti finanziatori fittizi, 150 risparmiatori truffati e forse anche di più, trentanove indagati che tra Arezzo, Siena, Firenze e Perugia avrebbero tirato dentro nuovi investitori convincendoli dopo convention in hotel di lusso, seguendo il principio della catena ‘multilevel ’. Ma il miraggio di guadagni da capogiro con interessi da favola, grazie anche alle innovative cripotavalute, è scoppiato come il più classico ’schema Ponzi’, lasciando tutti a bocca asciutta. La truffa. Del sogno di diventare ricchi di tanti toscani e umbri, resta solo un’inchiesta della procura di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bitcoin, il colpo grosso: diciotto milioni in fumo, 150 truffati e 39 indagati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CRYPTO TRADING: One Headline Will Move The Entire Market Today

Notizie e thread social correlati

Bitcoin in contanti, blitz della Finanza sugli sportelli automatici: sequestrati 39 crypto Atm e 380mila euroNella giornata del 14 maggio 2026, le forze dell'ordine hanno eseguito un’operazione a Bologna, sequestrando 39 sportelli automatici dedicati alle...

Corriere dello Sport – Real Madrid, Florentino Perez rilancia: “Pronto un colpo da 150 milioni. E Dumfries…”Il presidente del Real Madrid ha annunciato un investimento da 150 milioni di euro per un nuovo giocatore.

Si parla di: Bitcoin, il colpo grosso: diciotto milioni in fumo, 150 truffati e 39 indagati.

Bitcoin, il colpo grosso: diciotto milioni in fumo, 150 truffati e 39 indagatiIl denaro raccolto tra Arezzo, Siena, Firenze e Perugia da investitori convinti dopo una convention in un hotel di lusso, col principio della catena ‘multilevel’ ... lanazione.it

Bitcoin travolto dalle vendite: la criptovaluta è ancora un affare dopo il giovedì nero?Ha ancora senso investire nel bitcoin dopo l'ecatombe di giovedì 5 febbraio? Bitcoin è un asset altamente volatile. È crollato in passato, e in misura maggiore in termini relativi. Molti investitori ... milanofinanza.it