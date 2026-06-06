Il presidente del Real Madrid ha annunciato un investimento da 150 milioni di euro per un nuovo giocatore. Inoltre, si parla di un possibile trasferimento di Dumfries. Al momento, nessuna smentita ufficiale è stata comunicata riguardo queste operazioni. La campagna elettorale del club prosegue con annunci di mercato.

2026-06-05 10:18:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: MADRID (SPAGNA) – Continua a colpi di annunci la campagna elettorale per la presidenza del Real Madrid. E dopo la promessa di ingaggiare Haaland fatta dallo ‘sfidante’ Enrique Riquelme ( che ha fatto infuriare il Manchester City ), è arrivata la replica dell’attuale numero uno Florentino Perez. Real Madrid, il ‘rilancio’ di Florentino Perez. Lo storico presidente dei ‘Blancos’, durante l ‘intervista televisiva rilasciata a ‘Horizonte’, ha prima di tutto anticipato tre acquisti: “Mourinho, Konaté e Dumfries, ma non saranno gli unici”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Real Madrid, Florentino Perez rilancia: “Pronto un colpo da 150 milioni. E Dumfries…”

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