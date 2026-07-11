Dopo due anni e mezzo da single, la showgirl argentina ha reso pubblica la relazione con il personal trainer milanese, condividendo sui social alcuni momenti della vacanza a Corfù.

Dopo due anni e mezzo da single, Belén Rodriguez ha deciso di non nascondersi più. La showgirl argentina è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, il personal trainer milanese Gaetano Fidanzati, condividendo sui social alcuni momenti della loro vacanza a Corfù. Una scelta che segna un nuovo capitolo della sua vita, dopo un periodo particolarmente complesso sia sul piano personale sia professionale. Le immagini della coppia hanno acceso l'entusiasmo dei fan, ma anche le inevitabili polemiche, alle quali Belén ha risposto senza esitazioni. Chi è Gaetano Fidanzati. Classe 1991, 35 anni, milanese, Gaetano Fidanzati è uno dei personal trainer più apprezzati nel panorama del fitness. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Belen Rodriguez.

© Ilgiornale.it - Belén Rodriguez ritrova l'amore con Gaetano Fidanzati: chi è il personal trainer che ha conquistato la showgirl

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belen Rodriguez Ritorno alla Luce con Gaetano Fidanzati

Notizie e thread social correlati

"Belen Rodriguez ha un nuovo amore, è il personal trainer 35enne Gaetano Fidanzati, si frequentano da mesi" - RUMORBelen Rodriguez è stata paparazzata insieme al personal trainer di 35 anni, con cui si sarebbe frequentata da diversi mesi.

Gaetano Fidanzati, chi è il personal trainer amico di Belen RodriguezGaetano Fidanzati è un personal trainer noto per aver lavorato con vari clienti vip.

Temi più discussi: Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati: la nuova coppia rende ufficiale la relazione con una vacanza al mare; Belen Rodriguez ritrova la pace, la vacanza in montagna in famiglia: Un vuoto incolmabile; Belen in vacanza a Corfù, spunta il patto segreto col nuovo fidanzato Gaetano; Belen Rodriguez criticata per la sua nuova storia d’amore: lei reagisce.

Belén Rodriguez sorpresa con un nuovo uomo: ecco chi è l'aitante personal trainer reddit

Belén Rodriguez ritrova l'amore con Gaetano Fidanzati: chi è il personal trainer che ha conquistato la showgirlBelén Rodriguez presenta il nuovo compagno Gaetano Fidanzati e racconta sui social il momento felice che sta vivendo. Ecco chi è il coach milanese, come è nata la loro relazione e perché le sue rispos ... msn.com

Quest’uomo ha fatto ricredere Belén sul non volere un fidanzato e ora è ufficiale: il segreto di Gaetano FidanzatiBelén Rodríguez ritrova l’amore con Gaetano Fidanzati: la nuova coppia fa parlare il web tra foto romantiche, curiosità e reazioni dei fan. alfemminile.com