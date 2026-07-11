Belen Rodriguez vacanze d' amore in Grecia con Gaetano Fidanzati

Belen Rodriguez ha trascorso una vacanza in Grecia nello Ionio insieme al suo nuovo compagno, il personal trainer Gaetano Fidanzati. La showgirl argentina si è concessa alcuni giorni di relax in compagnia di Fidanzati, senza comunicati ufficiali o dettagli aggiuntivi. La coppia è stata vista in diverse località della regione, condividendo momenti di tempo libero. La vacanza si è svolta durante il periodo estivo, con immagini di loro due che si mostrano insieme sui social.

L’estate di Belen Rodriguez si tinge dei colori intensi dello Ionio. La showgirl argentina è volata in Grecia per concedersi una romantica vacanza in compagnia della sua nuova fiamma, il personal trainer milanese Gaetano Fidanzati. Tra calette rocciose, spiagge esclusive e serate a lume di candela, la coppia sta vivendo quella che sembra quasi una luna di miele anzitempo, documentata passo dopo passo sui social. Un viaggio che ha tutto il sapore di una fuga d'amore all'insegna del relax totale. Leggi anche: Belen sta per diventare cittadina italiana: superato l'esame di lingua Le giornate di Belen Rodriguez trascorrono tra escursioni lungo la costa e passeggiate alla scoperta delle bellezze locali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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