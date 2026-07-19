bisogna attivare gli organismi di partecipazione nelle frazioni

Un comitato ha chiesto di attivare gli organismi di partecipazione nelle frazioni. Ha sottolineato l’importanza di dare concreta attuazione a questi enti territoriali, invitando le autorità a non ignorare l’appello. La richiesta mira a coinvolgere maggiormente le comunità locali e a rendere più efficaci le strutture di partecipazione già previste. Finora, non sono stati presi provvedimenti per implementare questa richiesta.

L’appello del comitato che chiede di dare concreta attuazione agli organismi territoriali di partecipazione non deve essere ignorato. È questo il punto di partenza della mozione che il segretario e capogruppo del Partito Democratico di Lucca Enzo Alfarano annuncia di voler presentare in Consiglio comunale per chiedere all’amministrazione di attivare gli strumenti previsti dal regolamento comunale. Secondo Alfarano, con la soppressione delle circoscrizioni le frazioni hanno perso un importante punto di riferimento istituzionale: uno spazio di ascolto, confronto e partecipazione in cui cittadini, associazioni e amministratori potevano discutere delle esigenze dei territori e avanzare proposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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