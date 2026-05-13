Cimiteri comunali | al via gli ampliamenti a Coriano e Cerasolo In programma interventi anche nelle frazioni

Sono iniziati i lavori di ampliamento dei cimiteri comunali di Coriano e Cerasolo, con interventi previsti anche nelle frazioni del territorio. Le opere sono state pianificate dall’amministrazione locale per aumentare gli spazi disponibili destinati alla sepoltura. Le modifiche riguardano le strutture esistenti e prevedono nuove aree da dedicare ai defunti, con l’obiettivo di rispondere alle richieste della comunità e alle esigenze di spazio.

Sono partiti gli interventi di ampliamento dei cimiteri comunali di Coriano e Cerasolo, opere attese e programmate dall’amministrazione comunale per rispondere alle esigenze del territorio e garantire nuovi spazi destinati alla sepoltura. Per il cimitero di Coriano il progetto prevede la.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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