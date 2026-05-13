Cimiteri comunali | al via gli ampliamenti a Coriano e Cerasolo In programma interventi anche nelle frazioni

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di ampliamento dei cimiteri comunali di Coriano e Cerasolo, con interventi previsti anche nelle frazioni del territorio. Le opere sono state pianificate dall’amministrazione locale per aumentare gli spazi disponibili destinati alla sepoltura. Le modifiche riguardano le strutture esistenti e prevedono nuove aree da dedicare ai defunti, con l’obiettivo di rispondere alle richieste della comunità e alle esigenze di spazio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono partiti gli interventi di ampliamento dei cimiteri comunali di Coriano e Cerasolo, opere attese e programmate dall’amministrazione comunale per rispondere alle esigenze del territorio e garantire nuovi spazi destinati alla sepoltura. Per il cimitero di Coriano il progetto prevede la.🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Anniversario della Liberazione: si comincia con gli eventi nelle frazioni. Il programmaCalendario ricco di iniziative e cerimonie in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione.

Leggi anche: Tra manutenzioni, ampliamenti e vandali, cimiteri a rischio degrado e costi elevati

Temi più discussi: Piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 10 maggio; Cultura, a Staglieno si celebra la Settimana alla scoperta dei cimiteri europei; Cimitero di Cavezzo, al via il recupero dell’Anello 2; Cimiteri tra cantieri e degrado: non bastano i lavori, è emergenza loculi e piccioni.

cimiteri comunali al viaCoriano, un piano di manutenzione e ampliamento dei cimiteriSono partiti gli interventi di ampliamento dei cimiteri comunali di Coriano e Cerasolo. Nel primo caso, è prevista la realizzazione di 120 loculi per un importo complessivo di 320 mila euro. Sono già ... altarimini.it

Piazza Armerina: al via il piano straordinario per il verde pubblico. Interventi mirati per cimiteri, giardini storici e aree scolasticheL'amministrazione comunale di Piazza Armerina ha dato ufficialmente il via a una serie di interventi massicci per la riqualificazione e la messa in sicurezza del verde pubblico cittadino. Con l'arrivo ... start-news.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web