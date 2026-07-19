Per la tragedia della piccola Magdalena Kaiser, la bimba di 4 anni annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima nella giornata di sabato 18 luglio, c'è un indagato: si tratta del padre della piccola, nei confronti del quale la procura della Repubblica di Ravenna ha aperto un fascicolo per il reato di abbandono di minore. La bimba, in vacanza a Milano Marittima insieme alla famiglia di origine austriaca, composta dai genitori e dalle due sorelle maggiori, si trovava in compagnia dell'uomo pochi minuti prima del tragico incidente. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, il padre, 56enne da tempo cliente abituale della... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Bimba di 4 anni annegata in piscina, il papà indagato per abbandono di minore: la dinamica della tragedia

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Temi più discussi: Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima: secondo caso in due giorni; Bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima; Tragedia a Milano Marittima: bimba di 4 anni annega nella piscina dell'hotel; Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima.

Il padre della piccola Magdalena Kaiser, la bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina dell’Hotel Continental, a Milano Marittima nel primo pomeriggio di sabato, è indagato per abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 a x.com

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