Una bambina di 4 anni è morta annegata ieri in una piscina di un hotel a Milano Marittima. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso parte dell’incidente. La bambina proveniva dall’Austria e si trovava in vacanza con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità dell’accaduto.

E’ stata in parte immortalata dalle telecamere di sicurezza la tragedia della bambina austriaca di 4 anni annegata ieri all’hotel Continental di Milano Marittima, frazione di Cervia, nel Ravennate. La bimba era sulla Riviera Romagnola per trascorrere una vacanza assieme ai genitori e alle due sorelline più grandi di lei. La famiglia doveva ripartire oggi per l’Austria. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna, anche la pm di turno Angela Scorza che ha fatto un sopralluogo durato oltre due ore al termine del quale è stato disposto il sequestro della piscina. Il magistrato ha aperto un fascicolo, dove l’ipotesi più probabile è quella di omicidio colposo, e all’inizio della prossima settimana verrà eseguita l’autopsia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Gazzettadelsud.it - Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima: la tragedia ripresa in parte dalle telecamere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba di 4 anni annegata in piscina di un hotel di Milano Marittima

Notizie e thread social correlati

Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, la tragedia ripresa in parte dalle telecamere | "È rimasta in acqua per 7-8 minuti"Una bambina di 4 anni austriaca è morta annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima.

Tragedia a Milano Marittima, bimba di 4 anni morta annegata in piscinaUna bambina di 4 anni è morta dopo essere annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima.

Temi più discussi: Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima; Bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima; Tragedia a Milano Marittima: bimba di 4 anni annega nella piscina dell'hotel; Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima: secondo caso in due giorni.

Una bimba di 4 anni, di famiglia austriaca, è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennate. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. #ANSA x.com

Il 40% degli studenti delle elementari non raggiunge conoscenze di base in matematica reddit

Una bimba di 4 anni è annegata nella piscina di un hotelIl sabato pomeriggio vacanziero della Riviera Romagnola, tra tuffi in acqua e risate, è stato cancellato in un attimo. Una bimba di 4 anni, di famiglia austriaca, è morta all'ospedale Bufalini di Cese ... ansa.it

Soccorritori in un hotel di Milano Marittima: morta bimba di 4 anni in piscinaLa tragedia si è consumata nell'arco di una manciata di secondi: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola ... notizie.it