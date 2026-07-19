Una bambina di 4 anni è annegata in una piscina a Milano Marittima. Le telecamere dell’hotel hanno mostrato che è rimasta in acqua per circa 7-8 minuti, fino a quando due ragazzini di passaggio hanno notato il suo corpo e hanno dato l’allarme. La bambina è stata recuperata e soccorsa, ma le manovre di rianimazione sono risultate inutili.

Sarebbe rimasta in piscina per circa 7-8 minuti, fino a quando due ragazzini di passaggio non hanno lanciato l’allarme vedendo il suo corpo in acqua. È quanto si ricostruirebbe dalle scene dell’annegamento della bambina di 4 anni a Milano Marittima, riprese dal sistema di videosorveglianza dell’albergo dove stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia. La tragedia è stata immortalata in parte dalle immagini delle telecamere, che gli inquirenti stanno esaminando per fare chiarezza sulla vicenda. La bimba morta annegata nella piscina a Milano Marittima La piccola di nazionalità austriaca è morta nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio nell’hotel Contiental di Milano Marittima, in provincia di Ravenna, dove soggiornava con la famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bimba di 4 anni annegata a Milano Marittima, la tragedia in piscina ripresa dalle telecamere dell'hotel

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