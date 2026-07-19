Una bambina di 4 anni è annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre è stato iscritto nel registro degli indagati per abbandono di minore. La bambina, di nazionalità austriaca, è stata trovata senza vita nella vasca. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nessun’altra persona è stata coinvolta.

La tragedia si è consumata in un hotel di Milano Marittima, dove una bambina austriaca di 4 anni è morta dopo essere finita nella piscina della struttura. La piccola, Magdalena Kaiser, è deceduta nella giornata di ieri, lasciando sotto choc la famiglia e gli altri ospiti dell’albergo. Il padre della bambina, un uomo di 56 anni, risulta ora indagato dalla Procura di Ravenna con l’ipotesi di reato di abbandono di minore. L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto per consentire agli inquirenti di ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. La bambina lasciata vicino alla piscina. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti svolti dai carabinieri, il padre avrebbe detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona dell’hotel situata tra l’area dei giochi e la piscina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimba di 4 anni annega in piscina, indagato il padre per abbandono di minore

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