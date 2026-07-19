Bimba annega in piscina indagato il padre per abbandono di minori | è rimasta in acqua almeno 8 minuti

Notizia in breve

Il padre di una bambina di 4 anni morta annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima è stato iscritto nel registro degli indagati per abbandono di minori. La bambina è rimasta in acqua almeno 8 minuti prima di essere soccorsa. La tragedia si è verificata nel corso di un soggiorno in hotel, dove la bambina è stata trovata in acqua e non è sopravvissuta alle ferite da annegamento.