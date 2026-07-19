Bimba annegata in piscina la svolta nelle indagini grazie alle telecamere

Da thesocialpost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini sulla morte di una bambina di 4 anni annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima si avvalgono ora delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le registrazioni mostrano alcuni degli ultimi momenti prima dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato. La ricostruzione dettagliata di quanto accaduto si basa sulle riprese video, che stanno contribuendo a chiarire la dinamica della tragedia.

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Proseguono le indagini sulla morte della bambina austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. La tragedia, avvenuta nel pomeriggio di sabato, è stata ricostruita anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno documentato parte degli ultimi istanti prima del dramma. Secondo quanto emerso, nei filmati si vedrebbe la piccola dirigersi da sola verso la piscina. Un tratto dell’area, però, non è coperto dalle telecamere e proprio lì si sarebbe verificato l’incidente. Le immagini riprenderebbero poi l’arrivo di un medico, uscito dall’albergo per prestare i primi soccorsi, seguito pochi istanti dopo dal padre della bambina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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