Un deputato di Fratelli d’Italia è entrato nel carcere di Bollate per visitare un detenuto. Ha detto di aver parlato con lui fino a pochi istanti prima e di avergli portato l’abbraccio degli italiani. La visita è stata confermata da un video pubblicato sui social. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’arresto o sull’accusa. La visita si è svolta in un istituto penitenziario milanese.

“Mario Roggero è rinchiuso qui, nel carcere di Bollate. Sono andato a trovarlo, gli ho parlato fino a pochi istanti fa e gli ho portato l’abbraccio di tantissimi italiani che, come me e come penso tanti di voi, ritengono che debba ricevere la grazia”, afferma i l capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, i n un video pubblicato sui suoi canali social dopo aver fatto visita al gioielliere condannato a 14 anni di reclusione. Bignami da Roggero per portare la solidarietà degli italiani. “Questo non significa esprimere un giudizio sulla sentenza, perché non è questo che ci interessa in questo momento. Personalmente, però, ritengo una follia che chi si difende da una rapina debba pagare centinaia di migliaia di euro di risarcimento nei confronti di chi quella rapina l’ha compiuta e dei suoi familiari”, aggiunge Bignami. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bignami (FdI) da Roggero nel carcere di Bollate: “Ti porto l’abbraccio degli italiani” (video)

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