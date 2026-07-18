Salvini da Mario Roggero la visita dopo la prima notte in cella Il crollo appena entrato nel carcere di Bollate

Matteo Salvini ha visitato un gioielliere detenuto nel carcere di Bollate, arrivando intorno alle 10.30 di sabato. È stato il primo giorno dopo la prima notte in cella per l’uomo, che si trova nel penitenziario nella periferia nord di Milano. La visita è durata circa un’ora.

Matteo Salvini è arrivato poco dopo le 10.30 di sabato al carcere di Bollate, nella periferia nord di Milano, per fare visita al gioielliere Mario Roggero. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, segretario della Lega, si è presentato scortato e accompagnato dai deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti, scrive il Corriere della Sera. Roggero, 72 anni, di Grinzane Cavour, è stato condannato mercoledì in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di rapina avvenuto il 28 aprile 2021, e venerdì si era costituito dopo la notifica dell’ordine di carcerazione. Fuori dal... 🔗 Leggi su Open.online

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Caso Roggero, Salvini visita il gioielliere al carcere di Bollate

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