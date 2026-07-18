Salvini da Mario Roggero la visita in dopo la prima notte in cella Il crollo appena entrato nel carcere di Bollate

Matteo Salvini si è recato nel carcere di Bollate alle 10.30 di sabato per visitare il detenuto Mario Roggero, un gioielliere. La visita è avvenuta dopo la prima notte in cella dell’uomo. Salvini ha incontrato Roggero in un’area dedicata del carcere senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La visita si è svolta in un contesto privato, e non sono stati resi noti dettagli sul contenuto dell’incontro.

Matteo Salvini è arrivato poco dopo le 10.30 di sabato al carcere di Bollate, nella periferia nord di Milano, per fare visita al gioielliere Mario Roggero. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, segretario della Lega, si è presentato scortato e accompagnato dai deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti, scrive il Corriere della Sera. Roggero, 72 anni, di Grinzane Cavour, è stato condannato mercoledì in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di rapina avvenuto il 28 aprile 2021, e venerdì si era costituito dopo la notifica dell’ordine di carcerazione. Fuori dal... 🔗 Leggi su Open.online

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Caso Roggero, Salvini visita il gioielliere al carcere di Bollate

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Il vicepremier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate, per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. x.com

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