Bergamo in mille alla CamminAido nel segno della solidarietà - Foto

Circa mille persone hanno partecipato alla 34ª CamminAido a Bergamo, una manifestazione dedicata a sport, amicizia e solidarietà. L’evento, promosso da Aido Provinciale Bergamo, ha sottolineato il messaggio di promozione della donazione di organi. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno preso parte alla camminata per sostenere questa causa. La manifestazione si è svolta in un clima di collaborazione e coinvolgimento comunitario.

L’APPUNTAMENTO. Giornata di sport, amicizia e solidarietà, che rinnova il messaggio in favore della donazione. Sono stati circa un migliaio i partecipanti alla 34ª CamminAido, la tradizionale manifestazione ludico-motoria promossa da Aido Provinciale Bergamo. Fin dalle prime ore della mattinata i camminatori hanno percorso i diversi tracciati predisposti tra la città e i colli. A garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa sono circa un centinaio di volontari Aido, impegnati nelle iscrizioni, ai punti di ristoro, lungo i percorsi e nell’assistenza ai partecipanti. Una giornata di sport, amicizia e solidarietà che rinnova il messaggio di Aido a favore della donazione di organi, tessuti e cellule. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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