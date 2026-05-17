Nel segno della solidarietà | l' associazione Ravenna-Belarus dona cuscini posturali e un ecografo alla Medicina interna
Mercoledì, un’associazione locale ha consegnato diciotto cuscini posturali e un ecografo portatile all’unità di Medicina Interna 2 Acuti e Subintensiva di un ospedale della città. La donazione è stata effettuata per supportare le attività cliniche di questa struttura, che si occupa di pazienti in fase acuta e subintensiva. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui motivi specifici della donazione.
Diciotto cuscini posturali e un ecografo portatile: sono stati questi gli oggetti della donazione effettuata mercoledì dall’Associazione Ravenna-Belarus a favore della unità operativa Medicina Interna 2 Acuti e Subintensiva dell’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, un contributo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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