Nel segno della solidarietà | l' associazione Ravenna-Belarus dona cuscini posturali e un ecografo alla Medicina interna

Mercoledì, un’associazione locale ha consegnato diciotto cuscini posturali e un ecografo portatile all’unità di Medicina Interna 2 Acuti e Subintensiva di un ospedale della città. La donazione è stata effettuata per supportare le attività cliniche di questa struttura, che si occupa di pazienti in fase acuta e subintensiva. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui motivi specifici della donazione.

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