Benevento e Monopoli nel segno della storia e della solidarietà | weekend rotariano tra la Via Traiana e il sociale

Il Rotary Club di Benevento, guidato dal presidente Raffaele Pilla, si prepara a vivere un fine settimana caratterizzato da eventi legati alla storia e alla solidarietà. L'iniziativa coinvolge le comunità di Benevento e Monopoli, e si svolge tra la Via Traiana e attività sociali. Le manifestazioni sono state organizzate per promuovere il senso di solidarietà tra i partecipanti e valorizzare il patrimonio storico delle due località.

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Tempo di lettura: 3 minuti Il Rotary Club di Benevento, rappresentato dal suo Presidente Raffaele Pilla, si appresta a vivere un weekend di profondo valore storico e culturale. In questi giorni, il capoluogo sannita accoglierà una delegazione di 18 tra soci e coniugi del Rotary Club di Monopoli, ricambiando l’ospitalità ricevuta lo scorso anno e suggellando così la seconda fase di un gemellaggio che unisce due terre legate da antiche rotte romane. Il momento centrale delle celebrazioni si terrà sabato 16 maggio alle ore 10:30, presso lo Strega Foyer (Via Niccolò Franco), con un convegno dedicato alla “Regina Viarum” e alla sua variante traianea.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento e Monopoli nel segno della storia e della solidarietà: weekend rotariano tra la Via Traiana e il sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: VIDEO Ragazzi in marcia nel segno della Pace e della solidarietà Leggi anche: ’Danzando per il prossimo’ nel segno della solidarietà